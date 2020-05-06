الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية عمل الأونروا للحفاظ على حل الدولتين

أكد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أهمية استمرار عمل وكالة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من أجل الحفاظ على استمرار حل الدولتين.
وذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم الأربعاء، أن تأكيد بوريل جاء في مكالمة هاتفية أجراها الليلة الماضية مع المفوض العامالجديد للأونروا فيليب لازاريني، وأن الطرفين بحثا آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط والتحديات المقلقة خاصة مع تفشي وباء كورونا.
ونوه بوريل بأهمية الدور الذي تلعبه الأونروا كمقدم أساسي للخدمات الصحية الرئيسية للفلسطينيين لا سيما في قطاع غزة، وقال "سيظل
يذكر أن الاتحاد الأوروبي قدم مبلغ 82 مليون يورو كمساهمة في موازنة الأونروا لعام 2020.
وشدد بوريل على الدور الذي تلعبه الوكالة الأممية في الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة، وفي الإبقاء على حل الدولتين المتفاوض عليه لتسوية النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يتمسك بحل الدولتين عبر مفاوضات مباشرة وفق القرارات الأممية.
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