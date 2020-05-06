830 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

أكدت وزارة الصحة القطرية أنه تم تسجيل 830 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17972 مصابا حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربي في خبر عاجل لها، اليوم الاربعاء.

وكانت وزارة الصحة القطرية، يوم الثلاثاء، اعلنت تسجيل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في قفزة حادة لانتشار الداء في البلاد

مقارنة مع الأيام الأخيرة.

وأفادت وزارة الصحة القطرية، في إحصائية جديدة، بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المسجلة في البلاد خلال اليوم الماضي بواقع 951 حالة جديدة، لتصل إلى مستوى 17142، بما في ذلك 15206 حالة تعتبر نشطة وتخضع حاليا للعلاج.

ويمثل المعدل اليوم ارتفاعا حادا جديدا

لوتيرة زيادة الإصابات، بعد أن شهد هذا المؤشر تراجعا على مدار عدة أيام، حيث بلغ يوم 1 مايو 687 حالة، وفي 2 مايو 776، وفي 3 مايو 679، وفي 4 مايو 640، بينما تم رصد الرقم القياسي يوم 27 أبريل بواقع 957 حالة.

وأفادت وزارة الصحة بأنه لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في قطر خلال اليوم الماضي، ليبقى هذا العدد عند نقطة 12 حالة.