ألمانيا تستعد لرفع إجراءات إغلاق كورونا بشكل كامل هذا الشهر

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تعتزم ألمانيا رفع إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا “بشكل كامل” هذا الشهر، ومن المقرر أن تحسم قرارها بهذا الشأن اليوم الأربعاء.

وكشفت مسودة اتفاق بين الحكومة ومسؤولي المناطق أن ألمانيا تستعد لإعادة فتح كل المحلات التجارية والمدارس واستئناف دوري كرة القدم اعتبارا من مايو الجاري.

ويشير النص الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه إلى أن هذه الإجراءات أصبحت ممكنة مع بقاء “عدد الإصابات الجديدة” بفيروس كورونا المستجد “ضئيلا”.

ويأتي هذا التطور بعد مرحلة أولى من إعادة الفتح في 20 أبريل، إذ أنه لم تسجل “أي موجة جديدة” للعدوى حتى الآن، بحسب المسودة التي اطلعت عليها الوكالة.

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وسجلت ألمانيا 6 آلاف و993 وفاة بسبب فيروس كورونا، في حين بلغ عدد الإصابات 167 ألفا، أما عدد المتعافين من المرض فقد تجاوز 135 ألف شخص.

وحظيت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، مؤخرا، بتقدير واسع، بفضل إدارتها لأزمة فيروس كورونا، وكتبت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية أن ميركل تولت “القيادة العالمية” بعد تراجع كل من واشنطن وبكين.

وقالت المستشارة الألمانية، قبل أيام، إن العالم يحتاج إلى 8 مليارات يورو، من أجل تمكين كافة سكان الأرض من الحصول على اللقاحات والأدوية والفحوص الضرورية، ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكدت ميركل، في رسالتها الأسبوعية، أن بلادها ستساهم بشكل مهم في دعم هذه الجهود الطبية، لكنها لم تفصح عن المبلغ الذي ستقدمه برلين.