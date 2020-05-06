كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الكويتية: تعافي 187 حالة من المصابين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تعافي 187 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد حالات الشفاء إلى 2219، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وسجلت وزارة الصحة الكويتية، أمس الثلاثاء، 152 إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 3440.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت تعافي 206 من المصابين بفيروس كورونا لترتفع حالات الشفاء إلى 1012.

وقد سجلت وزارة الصحة الكويتية، 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 19.

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وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

وتم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.