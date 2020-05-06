كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر استطلاع: نسبة تأييد الرئيس الروسي تراجعت إلى 59٪ في أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجعت نسبة موافقة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى 59٪ في أبريل من 63٪ قبل شهر وسط أزمة افيروس كورونا المستجد، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عقدين، حسبما كشف استطلاع رأي ليفادا سنتر، اليوم الاربعاء.

لكن "ليفادا" حذر من أن تغييرًا في منهجية الاقتراع ربما يكون قد شوه النتيجة قليلاً إلى مساوئ "بوتين"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال "ليفادا"، إن الاستطلاع أُجري في الفترة من 24 إلى 27 أبريل، وأن ما مجموعه 1608 أشخاص قد تم استطلاعهم عبر روسيا.

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تم إجراء الاستطلاع عبر الهاتف هذه المرة بسبب الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا المستجد، بدلاً من وجهاً لوجه، وهو الأمر الذي قال نائب مدير ليفادا، دينيس فولكوف، إنه ربما قام بخفض 1-2٪ من تصنيف "بوتين".

حتى مع أخذ ذلك في الاعتبار، قال "فولكوف"، إن نتيجة 61 ٪ ستظل تعني أن تصنيف موافقة "بوتين" كان على قدم المساواة مع أدنى مستوى تم تسجيله حتى الآن في عام 2013، قبل عام من دفع ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في أوكرانيا إلى ارتفاع تقييماته.

سيطر "بوتين"، 67 عامًا، على السياسة الروسية كرئيس أو رئيس وزراء لأكثر من 20 عامًا، لكن العواقب الاقتصادية الناجمة عن الفيروس تشكل تحديًا سياسيًا له.