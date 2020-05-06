كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مسؤول: بولندا قد تحتاج إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس أركان رئيس الوزراء البولندي، اليوم الأربعاء، أن البلاد قد تحتاج إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة ما لم يسمح المشرعون بإجراء انتخابات رئاسية، والتي تريد الحكومة إجراءها عن طريق الاقتراع البريدي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس أركان رئيس الوزراء، ميشال دوورزيك، في الإذاعة العامة: "نأمل أن يكون هناك عدد كاف من المشرعين الذين ... سيتبنون مشروع القانون. ومع ذلك، يجب على المرء أيضًا النظر في الخيارات التي لا يتم دعم مشروع القانون فيها، وبعد ذلك سيتعين علينا التعامل مع أزمة سياسية خطيرة للغاية"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "أعتقد أن مثل هذه المناقشات يجب أن تكون حذرة للغاية، ولكن لا يمكن استبعاد سيناريو تجري فيه انتخابات مبكرة".

كما قال "دوورزيك"، إن الانتخابات الرئاسية من غير المرجح أن تجرى يوم 10 مايو حيث لا يوجد وقت كاف للإعداد.

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تظهر الاستطلاعات أن الرئيس الحالي، أندريه دودا، من حزب العدالة والقانون الحاكم، في طريقه للفوز بالانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر إجراؤها في 10 مايو. لكن السياسيين انقسموا بمرارة حول ما إذا كان من الممكن تنظيم الانتخابات خلال جائحة وضع البلاد في حالة إغلاق.

يريد الحزب الحاكم إجراء الانتخابات في المستقبل هذا الشهر، واقترح إجراء اقتراع بريدي للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن فيروس كورونا. لكن حتى الآن، لم يتمكن من إقناع البرلمان بدعم هذا الاقتراح، حيث جادل العديد من المشرعين بأن حتى التصويت عبر البريد سيكون خطيراً للغاية.

وصوت مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء على رفض الاقتراع البريدي. ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب البولندي، البرلمان، مرة أخرى اليوم الأربعاء أو الخميس على القضية.

يتمتع الحزب الحاكم بأغلبية هشة في مجلس النواب ويعتبر التصويت بمثابة اختبار للائتلاف الحاكم، حيث أعرب بعض أعضاء تحالف حليف حزب العدالة والقانون عن معارضتهم للتصويت البريدي.

في ظل النظام البرلماني البولندي، تقع معظم السلطة على عاتق رئيس الوزراء. يتمتع الرئيس بسلطة الاعتراض على القوانين.