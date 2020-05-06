كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تتجاوز مليون حالة إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم تسجيل ما لا يقل عن 1،204،475 حالة إصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة، بما في ذلك 71،078 حالة وفاة، وفقًا لحصيلة جامعة جونز هوبكنز.

تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين، ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.

وفي وقت سابق، كان هناك ما لا يقل عن 1،180،634 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وفقًا لحصيلة جامعة جونز هوبكنز. وقد توفي ما لا يقل عن 68،934 شخصًا هناك، بحسب ما اوردته شبكة "سي ان ان".

يوم الاثنين، سجلت جامعة جونز هوبكنز أكثر من 22000 حالة جديدة في الولايات المتحدة.

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وقد اوضحت منظمة الصحة العالمية، أنه هناك 108 لقاح محتمل لـ Covid-19 قيد التطوير في جميع أنحاء العالم، وفقًا للوثائق المنشورة على موقعها على الإنترنت. وقد تمت الموافقة على ثمانية لقاحات محتملة للتجارب السريرية.

كانت تجربة المعاهد الوطنية للصحة (NIH) في الولايات المتحدة هي الأولى التي بدأت الاختبار على البشر في 16 مارس.

توجد مجموعات من جميع أنحاء العالم في التقييم قبل السريري، بما في ذلك جامعة طوكيو، وجامعة تولين، وجامعة ألبرتا، وجامعة بيتسبرغ. وإجمالًا، يبلغ مجموعهم 100 مجموعة، ارتفاعًا من 96 في 30 أبريل، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

