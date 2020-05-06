كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إندونيسيا تسجل 367 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد يوريانتو، المسؤول بوزارة الصحة في اندونيسيا، أن البلاد سجلت 367 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الاربعاء، ليصل إجمالى العدد إلى 12838.

لقي 23 شخصًا آخرين ثبتت إصابتهم بالفيروس حتفهم في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، مما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 895، وهو أعلى عدد من الوفيات في شرق آسيا خارج الصين، كما أوردت وكالة "رويترز".

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حتى اليوم الأربعاء، تم اختبار أكثر من 92000 شخص وتعافي 2317 شخصًا.

وقد سجلت السلطات الصحية الإندونيسية، يوم الثلاثاء، 484 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية في الإصابات بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 12071.

وأعلنت وزارة الصحة في إندونيسيا، أمس، 8 حالات وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 872، بينما تعافى 2197 شخصا، مضيفة أنه تم فحص أكثر من 88900 شخص.