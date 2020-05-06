بابا الفاتيكان: فيروس كورونا ليس عذرا لاستغلال العمال

صرح بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس الثاني، اليوم الأربعاء، بأن أصحاب العمل يجب أن يحترموا كرامة العمال، ولا سيما المهاجرين، على الرغم من الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

وقال البابا فرنسيس، في نهاية مقابلته العامة، المحتفظ بها من المكتبة البابوية بدلاً من ساحة القديس بطرس بسبب الإغلاق في إيطاليا: "صحيح أن الأزمة تؤثر على الجميع ولكن يجب احترام كرامة الناس دائمًا"، كما ذكرت وكالة "رويترز".

واضاف، أنه تلقى العديد من الرسائل حول مشاكل العمل في 1 مايو، وهو اليوم الذي تحتفل فيه معظم الدول بحقوق العمال.

وأردف "فرنسيس" أنه يريد الدفاع عن "جميع العمال المستغلين، وأدعو الجميع إلى تحويل الأزمة إلى مناسبة يمكن فيها استعادة كرامة الشخص وكرامة العمل في صميم الأشياء".

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وأشار بشكل خاص إلى استغلال عمال المزارع في إيطاليا، ومعظمهم من المهاجرين.

في الأسابيع الأخيرة، كانت هناك سلسلة من الاعتقالات في إيطاليا لأصحاب المزارع وقادة العصابات الذين يجندون العاملين الميدانيين ويشرفون عليهم. كان رجال العصابات في معظم الحالات أيضا مهاجرين.

وفي الأسبوع الماضي، ألقي القبض على ثلاثة من أصحاب المزارع ومهاجر غامبي بتهمة استغلال حوالي 50 من عمال المزارع المهاجرين في منطقة بوليا الجنوبية.

وفي حالة حديثة أخرى، ألقي القبض على ثلاثة ألبان عملوا كقادة عصابات في مصنع نبيذ في شمال إيطاليا بتهمة إجبار المهاجرين على العمل لمدة تصل إلى 10 ساعات في اليوم دون انقطاع ودفع أجور منخفضة لهم.