كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء لاتفيا: دول البلطيق تفتح الحدود لمواطنيها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس وزراء لاتفيا، كريسجانيس كارينز، أن لاتفيا وليتوانيا واستونيا ستفتح حدودها لمواطني كل منهما اعتبارا من 15 مايو.

وقال رئيس الوزراء، في تغريدة على حسابه على "تويتر"، يوم الثلاثاء: "اتفقنا على فتح حدود البلطيق الداخلية من 15 مايو وحرية تنقل مواطنينا. على المواطنين الذين يصلون من دول أخرى أن يلتزموا بالعزلة الذاتية لمدة 14 يومًا"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقد فرضت سلطات لاتفيا، القيود على استخدام المجال الجوي من جانب الطائرات المدنية بسبب فقدان السيطرة على طائرة مسيرة وعدم القدرة على تحديد إحداثياتها.

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وأشارت وكالة الطيران المدني في لاتفيا، إلى أنه "بالنسبة للطائرات المدنية ، فإن استخدام المجال الجوي في لاتفيا يقتصر على ارتفاع يصل إلى 5950 مترا". وتم التأكيد على أن هذا هو الحادث الأول من نوعه في البلاد.

يشار إلى أن هذه الطائرة المسيرة، اختفت في يوم 2 مايو، أثناء تنفيذها طلعة جوية، ولأسباب فنية، تم إيقاف تشغيل نظام التحكم. وفي تلك اللحظة كانت الطائرة، على الأغلب، على ارتفاع أكثر من 200 متر.

ويبلغ وزن هذه الطائرة 26 كيلوغراما، وطولها 5 أمتار وعرضها 3 أمتار، وتبلغ سرعة طيرانها حوالي 70 كيلومترا في الساعة. وتحمل من الوقود ما يكفيها للطيران لمدة 90 ساعة تقريبا.