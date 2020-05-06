كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 5.1 يضرب غربي إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب زلزالا بقوة 5.1 درجة محافظة لورستان الغربية في إيران، اليوم الأربعاء، وحتى الآن لا توجد تقارير فورية عن وقوع إصابات، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

وقال التلفزيون الحكومي، إن الزلزال كان على عمق 7 كيلومترات (4.4 ميل)، وقع بالقرب من مدينة فيروز آباد، كما أوردت وكالة "رويترز".

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وأضاف التلفزيون: "تم إرسال أربعة فرق إنقاذ إلى المنطقة".

تتقاطع مع العديد من خطوط الصدع الرئيسية، إيران هي واحدة من أكثر البلدان المعرضة للزلازل في العالم. في عام 2003، قتل زلزال بلغت قوته 6.6 درجة في مقاطعة كرمان 31000 شخص ودمر مدينة بام القديمة.

في عام 2017، قتل زلزال بقوة 7 درجات في غرب إيران أكثر من 600 شخص وجرح أكثر من 9000.