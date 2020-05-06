كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ماليزيا تسجل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت السلطات في ماليزيا عن 45 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، ليصل المجموع التراكمي إلى 6428 إصابة.

كما أبلغت وزارة الصحة عن وفاة جديدة، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات من تفشي المرض إلى 107، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وقد أعلنت وزارة الصحة الماليزية يوم الثلاثاء تسجيل ثلاثين حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 6383 حالة، فضلا عن تسجيل حالة وفاة واحدة؛ ليصل عدد الوفيات حتى الآن إلى 106 حالات.