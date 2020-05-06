كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "تيريزا ماي" تنتقد عدم وجود "استجابة دولية محكمة" لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقدت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي قادة العالم "لعدم قدرتهم على تشكيل استجابة دولية محكمة" لوباء فيروس كورونا الجديد، في مقال رأي لصحيفة تايمز أوف لندن، اليوم الأربعاء.

قالت ماي، التي كانت رئيسًا للوزراء من عام 2016 حتى صيف عام 2019، أنه على الرغم من عمل الباحثين والعلماء في جميع أنحاء العالم معًا، إلا أنه "لا يوجد دليل يذكر على قيام السياسيين بذلك"

وكتبت ماي انه "ترسخت السياسة المستقطبة.إنها تنظر إلى العالم من خلال منظور الفائزين والخاسرين وتعتبر التسوية والتعاون علامة على الضعف".

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وبينما اعترفت ماي بوجود "أسئلة حقيقية" حول الرد الأولي للحكومة الصينية، قالت ماي إنه سيكون من "الخطأ" السماح "بأن يصبح هذا خطأ في العلاقات الدولية".

وسط تساؤلات جارية حول منظمة الصحة العالمية وانسحاب الولايات المتحدة من التمويل، قالت ماي إنه يجب "عدم تشويه مفهوم التعاون الدولي".

يأتي هذا في الوقت الذي تكافح فيه المملكة المتحدة لاحتواء الفيروس. بالأمس تجاوزت حصيلة القتلى في المملكة المتحدة عدد القتلى في إيطاليا، مما جعلها الأعلى في أوروبا والثاني عالميًا بعد الولايات المتحدة.

