جهة الرباط تُسجل 84 إصابة جديدة بكورونا.. ولا إصابات جديدة بـ6 جهات -تفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأربعاء، حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، التي أظهرت تأكيد إصابة 163 حالة جديدة، خلال 18 ساعة الماضية، مارفع الحصيلة التراكمية لأعداد المصابين إلى 5382 حالة.

وتوزعت الحالات بين 6 جهات، في مقدمتها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ84 حالة جديدة، ثم جهة الدارالبيضاء- سطات، التي سجلت 43 حالة إضافية، وجهة فاس مكناس بـ20 حالة جديدة، ومراكش آسفي ب12 حالة جديدة، وبني ملال خنيفرة بحالتين جديدتين، وكليم واد نون بـ2 حالات.

وبلغت الحصيلة التراكمية لأعداد المصابين بالمرض في جهة الدارالبيضاء سطات 1405حالة، تليها مراكش- آسفي بـ1103 في جهة مراكش آسفي، و740 بجهة طنجة تطوان الحسيمة، فيما سجلت جهة فاس- مكناس ما مجموعه 685 حالة، تليها درعة تافيلالت- بـ551 حالة.

أما في جهة الرباط- سلا- القنيطرة، فارتفعت الحصيلة الإجمالية 537 حالة، تليها جهة الشرق 175حالة، وبني ملال- خنيفرة 87حالة، ثم سوس- ماسة بـ52 حالة، فكلميم وادنون 41 حالة.

أما الجهتان اللتان أعلنتا عن خلوهما من الوباء، بعد تعافي الماصبين فيهما فهما جهتي، العيون- الساقية الحمراء، التي سجلت فيها سابقا 4 حالات، ثم الداخلة- وادي الذهب، التي اكتشفت فيها سابقا حالتان.