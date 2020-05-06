عاجل.. 131حالة شفاء جديدة ووفاة واحدة ترفع حصيلة وفيات كورونا إلى 182

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، إلى 1969 حالة، بعد تسجيل131 حالة شفاء جديدة، لترتفع نسبة الشفاء إلى 36.6 بالمائة.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 182حالة، بعد تسجيل وفاة واحدة جديدة، خلال الـ18 ساعة الماضية، لتنخفض نسبة الفتك إلى 3.4 بالمائة.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 5382 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، بعد تسجيل 163 حالة جديدة.

وهكذا فقد أصبح إجمالي عدد من يخضعون للعلاج بمختلف المستشفيات بالمملكة -الحالات النشطة- في حدود 3231 شخص.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 46718 حالة.

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وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.