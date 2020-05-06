حصيلة جديدة.. تسجيل 163 إصابة بفيروس كورونا والمجموع يرتفع إلى 5382

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 163 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين الساعة الرابعة من مساء يوم أمس الثلاثاء، إلى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، لترتفع الحصيلة إلى 5382حالة.

وكشف موقع “Covidmaroc.ma” في حصيلة جديدة أنه تم استبعاد 46718 حالة كان مشكوك إصابتها بالفيروس، لكن بعد إجراء التحليل المخبري تأكد خلوها من كوفيد-19.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.