إنهاء عزل الأسير وليد دقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد نادي الأسير الفلسطيني أن إدارة السجون الإسرائيلية أنهت عزل الأسير وليد دقة، بعد مواجهة مع العزل الانفرادي، ونقلته إلى قسم (4) في سجن "جلبوع"، وذلك بعد ضغوط نفذتها قيادة الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال وتلويحها باتخاذ خطوات تصعيدية رفضا لاستمرار عزله.

وأضاف النادي أن "الأسير وليد دقة معتقل منذ 35 عاما، استهدفته إدارة سجون الاحتلال بسلسلة من الإجراءات التنكيلية منذ العام 2018، وكان منها سياسة العزل الانفرادي، كما لاحقت كتاباته الفكرية بالمصادرة، وصعّدت من إجراءاتها التنكيلية بعد أن رزق وزوجته سناء بطفلتهما ميلاد في شهر شباط/ فبراير من العام الجاري".

يذكر أن لأسير دقة من مدينة باقة الغربية، وهو من الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو.