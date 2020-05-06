قطر تسجل 830 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 6 مايو 2020

سجلت وزارة الصحة القطرية 830 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 17 ألفا و972 حالة.



Advertisements

وقالت الوزارة في بيان، إن أغلب الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس بين مجموعات من العمالة من مناطق مختلفة.

وتعود باقي حالات الإصابة الأخرى لمواطنين ومقيمين ممن خالطوا مصابين بالفيروس من أفراد أسرهم الذي أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو في أماكن أخرى.