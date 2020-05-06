اخبار العالم

عشرات من مليشيا الحوثي يطوقون قرية بذمار بعد أنباء عن إصابات بكورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات من مليشيا الحوثي يطوقون قرية بذمار بعد أنباء عن إصابات بكورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 6 مايو 2020

قالت مصادر في محافظة ذمار إن مليشيا الحوثي طوقت إحدى قرى مديرية ميفعة عنس، بعد أنباء عن إصابات بفيروس كورنا.

 

وأفادت المصادر أن مليشيا الحوثي في ذمار نشرت عشرات المسلحين على مداخل قرية "الحسول" (12 كم شرق مدينة ذمار)، ومنعت الأهالي من الخروج أو الدخول إلى القرية.

 

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين يتعاملون مع الوباء بصورة أمنية، لا تمت للإجراءات المتبعة في العالم بصلة.

Advertisements

 

وحسب المصادر فإن الحوثيين لم يتخذوا أي إجراءات صحية تجاه المشتبه بإصابتهم بالفيروس، كما لم يقدموا أي مستلزمات تساعد في الوقاية من الوباء.

 

وذكرت المصادر أن المصاب الذي تأكدت إصابته بالفيروس يعمل في بيع القات في سوق عنس بالعاصمة صنعاء، وهو أحد أكثر الأسواق ازدحاماً، ويحتمل أن يكون قد نقل الفيروس إلى محيط أسرته، الأمر الذي يشير إلى أن هناك انتشار كبير للوباء في العاصمة صنعاء.

 

وأعلنت سلطات المليشيا الحوثية في وقت سابق اليوم إصابة مهاجر من الجنسية الصومالية بالفيروس، حيث كان يسكن في أحد فنادق صنعاء وتم فحصه بعد وفاته وظهر إصابته بالفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عشرات من مليشيا الحوثي يطوقون قرية بذمار بعد أنباء عن إصابات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا