الرئيس الأمريكي: من المستحيل استمرار إغلاق البلاد جراء كورونا

الأربعاء 6 مايو 2020

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، من المستحيل أن تستمر حالة الإغلاق المتعلقة بجائحة كورونا لفترة أطول.



وأعلن ترامب، خلال زيارته لمصنع كمامات بولاية أريزونا، عن قرب تشكيل مجموعة متخصصة لإعادة فتح الاقتصاد، موضحا أنها تختلف في مهامها عن خلية الأزمة لمكافحة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن واشنطن بصدد إنهاء عمل خلية الأزمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

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وذكرت، نقلا عن مصادر بالبيت الأبيض، أن إنهاء عمل الخلية من المرتقب أن يبدأ إجراءاته خلال الأسبوع المقبل.

وتواصل الولايات المتحدة رفع إجراءات العزل الخاص بكورونا، على الرغم من أعداد الضحايا التي ما زالت مستمرة.

وفي الولايات المتحدة، الدولة التي سجل فيها أكبر عدد من الوفيات بلغ نحو 65 ألفا، ارتفع عدد طالبي تعويض البطالة إلى أكثر من 30 مليونا منذ منتصف مارس/آذار، وهو رقم تاريخي.