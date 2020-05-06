شكرا لقرائتكم خبر عن ذمار اليمنية .. السيول تهدم 4 منازل وتجرف محاصيل زراعية بمديرية "جهران" والان مع التفاصيل

الأربعاء 6 مايو 2020 تسببت السيول المتدفقة بتهدم عدد من المنازل وجرف محاصيل المزارعين في قرية الخرابة بمديرية جهران بمحافظة ذمار (جنوبي العاصمة صنعاء).

وقال مصدر محلي ان قرية الخرابة بمديرية جهران شهدت أمطار غزيرة لثلاث ايام على التوالي بلا توقف وتسببت بأضرار في منازل ومزارع وممتلكات المواطنين. Advertisements وتسببت سيول الامطار بانهيار أربعة منازل وتضرر ٢٠ منزلاً وجرف محاصيل زراعية واتلاف مزارع محمية وانجراف للتربة وتضرر الطرقات. وناشد أهالي المنطقة الجهات المعنية لإنقاذهم وتوفير المواد الإيوائية لأبناء المنطقة المحاصرين ببحيرة من سيول الأمطار، خصوصا مع استمرار هطول الأمطار وتدفق السيول للقرية. وأعرب أهالي المنطقة عن خوفهم وقلقهم جراء تدفق سيول الأمطار التي تسببت بانهيار عدد من المنازل وإلحاق أضراراً بالغة في مساحة واسعة من الأراضي الزراعية وتهدم أحد الآبار وكذا هبوط في عدد من الطرق والأراضي الزراعية.

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