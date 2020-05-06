القوات الحكومية اليمنية تكسر هجوماً لمليشيات الحوثي في قانية بالبيضاء

الأربعاء 6 مايو 2020

كسرت القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية، هجوماً شنّته مليشيات الحوثي الانقلابية على أحد المواقع العسكرية في جبهة قانية الوهبية شمال محافظة البيضاء، مستغلة مبادة وقف إطلاق النار التي أعلنها تحالف دعم الشرعية مطلع أبريل الماضي.



وقال قائد اللواء 117 مشاه العميد أحمد حسين النقح، في تصريح بثه المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مليشيات الحوثي حشدت عناصرها وحاولت التقدّم في أحد المواقع بجبهة قانية إلا أن أبطال الجيش والمقاومة أفشلوا المحاولة وكبّدوا المليشيات خسائر كبيرة في المعدّات والأرواح.

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وأضاف العميد النقح، أن "من بين خسائر العدو قيادات ميدانية كبيرة تلقت تدريباتها على أيدي خبراء ايرانيين"، بالإضافة إلى آليات ومعدات وأسلحة خفيفة وذخائر متنوعة استعادتها قوات الجيش في معارك اليوم الثلاثاء.

وأكد قائد اللواء 117مشاه، أن أبطال الجيش الوطني في جاهزية قتالية عالية ويقظة دائمة وعلى استعداد لتحرير كافة مناطق البيضاء التي ما تزال تحت سيطرة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.