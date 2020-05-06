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وزير الصحة اليمني يدعو لفرض حظر التجوال بعدن ويوضح خطر تكتم الحوثيين عن الإصابات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 6 مايو 2020

دعاعوزير الصحة العامة والسكان  اليمني الدكتور ناصر باعوم،  إلى فرض حظر التجوال في عدن لمدة أسبوعين على الأقل، لكي تتمكن فرق الترصد الوبائي من القيام بعملها وحصر أي حالات اشتباه أو إصابات بفيروس .

 

وحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم،  العاملين بالقطاع الصحي في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية على تشارك المعلومات والبيانات حول حالات الإصابة بفيروس كورونا حفاظاً على حياة المواطنين اليمنيين.

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كما دعا وزير الصحة المواطنين للالتزام بالتدابير الاحترازية والتعليمات الصحية الوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة ودواوين وأسواق القات ووقف صلاة التراويح والجماعة في المساجد.

 

وبين وزير الصحة، أن تكتم المليشيات الحوثية الانقلابية عن حالات الإصابة في مناطق سيطرتها يضر بالشعب اليمني بشكل عام، ويعقد جهود مواجهة واحتواء هذا الجائحة الوبائية العالمية.

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