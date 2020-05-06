شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 3,880 سلة غذائية للأسر المتعففة في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية أمس، 3,880 سلة غذائية، للأسر الأردنية المتعففة في محافظات عمّان والطفيلة والزرقاء ومعان وجرش والبلقاء.

وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع توزيع 6,000 سلة غذائية، تزن 444 طنًا، على الأسر الأردنية والفلسطينية الأكثر تأثرًا بسبب الإجراءات الاحترازية كمنع التنقل وتعطيل القطاع الخاص نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).