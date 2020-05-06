شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا : 10 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 10559 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 165 ألفا و929 حالة. وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا أنه سجّل 86 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1537 حالة، فيما تماثل للشفاء 1462 شخصًا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 21 ألفا 327 شخصًا.

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