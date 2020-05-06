آخر تفاصيل ومستجدات الهجوم على قاعدة "الوطية" في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف مصدر عسكري في الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، آخر تفاصيل ومستجدات الهجوم على قاعدة "الوطية" العسكرية من قبل التشكيلات المسلحة والميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، والذي بدأ فجر اليوم، من نقطة تجمع الميليشيات بمنطقة العقربية، التي تبعد حوالي 35 كيلو عن القاعدة.



ونقلت "إرم نيوز عن عبد السلام خزام الضابط بعمليات الجيش الليبي،": أن عمليات الجيش نجحت في مخططها الرامي لجر الميليشيات لمنطقة الوطية وهي مساحة صحراوية أرضها مفتوحة وشاسعة بدون موانع طبيعية، وعند وصولها لنقطة معينة قام طيران الجيش الليبي بقصفها مباشرة، مما أجبرها على الفرار تاركة قتلاها بالقرب من منطقة "الزرير" .

ولفت إلى أن عناصر من الميليشيات نشروا مقاطع فيديو على أنها في تخوم القاعدة، بينما هي صورت تحديدا في محطة وقود معروفة بـ"شيل الزرير"، علماً أن هذه النقطة تبعد عن القاعدة حوالي 20 كيلو تقريبا.

وأوضح خزام أن الطيران المسير التركي عاد لمهاجمة النقاط المتقدمة للجيش الليبي بمحيط قاعدة الوطية، مما أسفر عن مقتل آمر الكتيبة 134 حماية الوطية، أسامة مسيك.

ووصف خزام الوضع حاليا بأنه تحت سيطرة الجيش تماما، وتمت مطاردة فلول الميليشيات حتى منطقة العقربية، موضحا بأن إصابات 7 من الجنود، منهم القائد الميداني للكتيبة 78 مشاة ساند، مسعود عمر المختار، ليست خطرة.

وأشار مصدر طبي عسكري تابع للجيش الليبي إلى أن قوات الجيش الليبي تأكدت من أسماء بعض قتلى قيادات وعناصر الميليشيات، خلال محاولة الهجوم على قاعدة الوطية.

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ونقلت "إرم نيوز" عن الطبيب العسكري جمال الدراوي،، مقتل عدد من القادة الميدانيين من ميليشيات الزاوية ومصراتة والقبرا وزوارة، وكذلك ميليشيا الإسناد، إضافة إلى مقتل آمر كتيبة الصمود.

وأضاف الدراوي أن عناصر من ميليشيات طرابلس قتلوا أيضا، ومنهم محمد العبية وأسامة الزريدي التابعان لميليشيا هيثم التاجوري، موضحاً أن 10 مرتزقة سوريين تم التأكد من مقتلهم، بالإضافة إلى وجود عدد من الجرحى حالاتهم خطرة.

وكان العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي قد نفى ما تردد من أنباء حول وفاة آمر قاعدة الوطية جراء استهداف ميليشيات الوفاق للقاعدة.

وأشار المحجوب في تصريحات إعلامية إلى أن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم شنته التشكيلات المسلحة التابعة للوفاق على قاعدة الوطية، مؤكدا رد الهجوم ومقتل العشرات من المسلحين.

ونعت الكتيبة 134 مشاة التابعة لقوة حماية الوطية والتابعة للجيش الليبي آمرها الرائد أسامة السنوسي امسيك الزنتاني، الذي قتل إثر غارة نفذتها اليوم مسيرة تركية على تخوم قاعدة الوطية.

وذكرت صفحة الكتيبة على "فيسبوك" بأن الرائد امسيك كان مشرفاً على بعض المراحل خلال العمليات البرية التي تصدت لميليشيات مدعومة بجنود من المرتزقة، في محاولة للدخول إلى قاعدة الوطية، وأثناء مطاردة هذه القوات أغارت طائرة مسيرة قُتل على إثرها امسيك.