المئات يصلون الجنازة ويشيعون جثمان الشيخ محمود الطبلاوي نقيب القراء





شيع المئات من الأهالي والمقربين جثمان الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء، جثمانه من أمام منزل، عقب وفاته أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عاماً.

صلي المئات صلاة الجنازة على جثمان الراحل الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء، والذي وافته المنية، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عاماً.

وأدي المصلون صلاة الجنازة أسفل منزل نقيب القراء، عقب قرار غلق المساجد، تزامناً مع انتشار فيروس كورونا، ومن المقرر أن يتم دفن الجثمان في مدافن العائلة بمنطقة البساتين.

يدفن الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء، ظهر اليوم الأربعاء، بمدافن العائلة بمنطقة البساتين، بعد أن وافته المنية أمس الثلاثاء، عقب رحلة عطاء ثرية مع قراءة القرآن الكريم.

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وسيصلى عليه صلاة الجنازة أمام المقابر بالأباجية بسيدي عمر بمنطقة البساتين، وستكون مقتصرة فقط على العائلة.



وفي وقت سابق قال محمد الساعاتي، المتحدث الرسمي للنقابة: إن جنازة الشيخ الطبلاوي، ستكون قاصرة على العائلة وقيادات معدودة من النقابة ممثلين عن بقية القرّاء على مستوى الجمهورية، نظرًا للظروف التي تمر بها الدولة وانتشار وباء كورونا ودعوة الدولة لعدم وجود تجمعات.

يذكر أن محمد الساعاتي، المتحدث الرسمي لنقابة القراء، قال إن وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي، جاءت طبيعية، ولا صحة لما تردد على الإطلاق وفاته بسبب فيروس كورونا.