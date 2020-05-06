أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد تسجيل 10559 إصابة جديدة بالفيروس في عموم روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 165 ألفا و929 حالة، موضحا أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 82 إقليما في البلاد، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض المرض بلغ 4314 حالة، بنسبة 40.9%.
وأوضح أن العاصمة الروسية موسكو شهدت تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة بلغ 5858 حالة، لافتا إلى تسجيل 829 إصابة بضواحي العاصمة الروسية و312 إصابة في مدينة (سان بطرسبورج) شمال روسيا .
وأشار بيان المركز الروسي إلى أنه تم تسجيل 86 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1537 وفاة، موضحا أن عدد المتعافين من فيروس (كورونا) في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 1462 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 21 ألفا 327 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا فى روسيا إلى 165 ألفا و929 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.