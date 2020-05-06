ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا فى روسيا إلى 165 ألفا و929 حالة

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة ​فيروس كورونا​ المستجد تسجيل 10559 إصابة جديدة بالفيروس في عموم ​روسيا​ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي ​الإصابات​ المؤكدة إلى 165 ألفا و929 حالة، موضحا أن الإصابات ​الجديدة​ تم تسجيلها في 82 إقليما في البلاد، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض المرض بلغ 4314 حالة، بنسبة 40.9%.

وأوضح أن العاصمة الروسية ​موسكو​ شهدت تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة بلغ 5858 حالة، لافتا إلى تسجيل 829 إصابة بضواحي العاصمة الروسية و312 إصابة في مدينة (سان بطرسبورج) شمال روسيا .

وأشار بيان المركز الروسي إلى أنه تم تسجيل 86 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1537 وفاة، موضحا أن عدد المتعافين من فيروس (كورونا) في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 1462 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 21 ألفا 327 شخصا.

