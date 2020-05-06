سلطات الصين: بومبيو لا يملك أدلة على أن كورونا مصدره مختبر صيني

أكدت ​السلطات الصينية​ أن ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​ "لا يمكنه تقديم أدلة على تسرب فيروس كورنا المستجد من مختبر صيني لأنه لا يملكها".

وقال بومبيو الأحد أن هناك "أدلة هائلة" على أن الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 تسرّب من مختبر للفيروسات في مدينة ​ووهان​ بوسط الصين حيث ظهر للمرة الأولى في نهاية العام الماضي.