رأى وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو انه "ليس هناك دليل أن فيروس كورونا تسرب من مختبر صيني".
وكانت وسائل إعلام صينية رسمية قد اتهمت وزير خارجية الولايات المتحدة، مايك بومبيو، بالكذب، بعد أن قال إن هناك "أدلة متعددة" على أن فيروس كورونا انطلق من مختبر في مدينة ووهان.
وكان بومبيو قد أدلى بتصريحاته عن أصل فيروس كورونا الأحد دون الخوض في أي تفاصيل.
هذا وتقول منظمة الصحة العالمية إن ادعاءات الولايات المتحدة "تكهنات"، وإنها لم تشهد أي "دليل محدد" عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: ليس هناك دليل أن فيروس كورونا تسرب من مختبر صيني: لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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