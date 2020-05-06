بومبيو: ليس هناك دليل أن فيروس كورونا تسرب من مختبر صيني:

رأى ​وزير الخارجية​ الأميركية ​مايك بومبيو​ انه "ليس هناك دليل أن ​فيروس كورونا​ تسرب من مختبر صيني".

وكانت وسائل إعلام صينية رسمية قد اتهمت وزير خارجية الولايات المتحدة، مايك بومبيو، بالكذب، بعد أن قال إن هناك "أدلة متعددة" على أن فيروس كورونا انطلق من مختبر في مدينة ووهان.

وكان بومبيو قد أدلى بتصريحاته عن أصل فيروس كورونا الأحد دون الخوض في أي تفاصيل.

هذا وتقول منظمة الصحة العالمية إن ادعاءات الولايات المتحدة "تكهنات"، وإنها لم تشهد أي "دليل محدد" عليها.