استقالة مستشار في الحكومة البريطانية بعد خرقه تدابير العزل

استقال مستشار علمي للحكومة البريطانية الذي أثر رأيه على قرار فرض العزل في البلاد بعد خرق لهذه التدابير. وأقر نيل فيرغسون (52 عام) بأنه ارتكب "خطأً في التقدير"، معربا عن أسفه لتجاوزه رسالة الحكومة حول التباعد الاجتماعي للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد.

وذكرت صحيفة "الديلي تلغراف" أن "فيرغسون سمح لامراة قُدمت على أنها عشيقته بزيارته في لندن مرتين على الأقل خلال فترة العزل، وذلك في 30 آذار و8 نيسان".

وأوضح أنه فعل ذلك لأعتقاده بأنه "محصن، حيث أثبتت الاختبارات أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، ومن ثم عزل نفسه بالكامل لمدة أسبوعين تقريبًا بعد ظهور الأعراض"، مضيفا: "إنني آسف بشدة لأي ضرر ألحقته بشأن الالتزام بالرسائل الواضحة المتعلقة بضرورة احترام التباعد الاجتماعي للسيطرة على هذا الوباء المدمر. إن توجيهات الحكومة لا لبس فيها وهي موجودة لحمايتنا جميعا".

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