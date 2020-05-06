الأرصاد الجوية: طقس يوم غد قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن المنخفض الجوّي ينحسر عن الحوض الشرقي للمتوسّط ابتداء من ظهر الاربعاء حيث يتحول الى طقس مستقر حتى مساء الجمعة ثم يتحول الى طقس متقلب، مشيرة الى أن معدل ​درجات الحرارة​ المعتادة لشهر أيار على الساحل يترواح بين 18 و27 درجة وحاليًا درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية لشهر ايار.



وتوقعت أن يكون طقس اليوم والأيام المقبلة على الشكل التالي:

الأربعاء: غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الشمالية مع احتمال تساقط ​أمطار​ محلية صباحية،يتحول ابتداء من الظهر الى غائم جزئياً كما تنشط الرياح فتقارب ال ٤٥ كم/س خاصة شمال البلاد ويتكون ​الضباب​ على المرتفعات.

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الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وانخفاضها بشكل محدود في المناطق الشمالية، كما تنشط الرياح مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا صباحا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض السريع والملحوظ وتتساقط امطار متفرقة مساء وتنشط الرياح مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

السبت: غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة و امطار صباحية خفيفة يتحسن ​الطقس​ ابتداء من فترة الظهر حيث يتحول الى غائم جزئيا و يبقى ظهور الضباب على المرتفعات.