أسود: قيود المصارف والحجج والألاعيب الإدارية أصبحت مكشوفة

اعتبر النائب ​زياد أسود​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "قيود ​المصارف​ والحجج والألاعيب الإدارية أصبحت مكشوفة على الناس، وإذلالهم أصبح من ضمن كتيب اسمه تعرف على التعاملات المصرفية ال​لبنان​ية كمثال يحتذى بتقديم خدمات قرصنة ومرابين، وزادت اليوم تعقيدا وعرقلة التحويلات للطلاب اللبنانيين خارج لبنان ووضعهم في موقف صعب وإذلال أهاليهم. بيكفي بقا".

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