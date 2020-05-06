محتجون بدأوا بالتجمع في خلدة للانطلاق إلى ساحة الشهداء

أفادت معلومات صحافية بأن محتجين بدأوا بالتجمع ظهرا في "ساحة الشهيد علاء ابو فخر" في خلدة لمناسبة "ذكرى شهداء 6 أيار"، و"شهداء 17 تشرين"، وعند اكتمال التجمع سينطلقون في موكب كبير إلى ساحة الشهداء في وسط بيروت للمشاركة في الاحتفال.
واعتبر إيهاب ابو فخر أن "هذا التجمع جاء بمناسبة ذكرى شهداء 6 أيار وشهداء 17 تشرين، وهو للتضامن مع عائلة ورفاق الشهيد علاء"، مطالبا بـ "إحقاق العدالة بقضية الشهيد"، ومؤكدا أن "الثورة مستمرة حتى تحقيق المطالب".
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