محتجون بدأوا بالتجمع في خلدة للانطلاق إلى ساحة الشهداء

أفادت معلومات صحافية بأن محتجين بدأوا بالتجمع ظهرا في "ساحة الشهيد ​علاء ابو فخر​" في خلدة لمناسبة "ذكرى شهداء ​6 أيار​"، و"شهداء 17 تشرين"، وعند اكتمال التجمع سينطلقون في موكب كبير إلى ​ساحة الشهداء​ في ​وسط بيروت​ للمشاركة في الاحتفال.

واعتبر إيهاب ابو فخر أن "هذا التجمع جاء بمناسبة ذكرى شهداء 6 أيار وشهداء 17 تشرين، وهو للتضامن مع عائلة ورفاق الشهيد علاء"، مطالبا بـ "إحقاق العدالة بقضية الشهيد"، ومؤكدا أن "​الثورة​ مستمرة حتى ​تحقيق​ المطالب".