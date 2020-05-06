عبدالله: لقاء جنبلاط والرئيس عون كسر جو التوتر السياسي مع التيار الحر

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في حديث تلفزيوني بلال عبدالله ان "اللقاء بين ​الرئيس ميشال عون​ ورئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ أتى في اللحظة ال​سياسة​ المناسبة، وكسر جو التوتر السياسي العالي بيننا وبين ​التيار الوطني الحر​".

وأوضح انه "نحن لا نلغي الخلاف السياسي لكن يبقى ضمن اطره الديمقراطية الطبيعية والمطلوب ان نحافظ جميعا على خصوصية العلاقة خاصة بما يتلق في العيش الواحد بالجبل لأن كل توتر في هذه الاجواء يعيدنا إلى مراحل سعينا جميعا إلى طي صفحتها". وقال: "لنتفق مع اخوتنا في التيار الوطني الحر ان الخلاف موجود لكن لا يجب ان نعيد نبش صفحة الماضي لأنه فيها وما فيها على الجميع".

وشدد على ان "المطلوب ان نبقي الخلاف في اطاره الصحيح والديمقراطي وأن نحاول عقلنة خطابنا السياسي جميعا ابتداء مني شخصيا".