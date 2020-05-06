فهمي أصدر مذكرة باقامة صلاة الجمعة في المساجد وقداس الاحد في الكنائس

أصدر وزير الداخلية و​البلديات​ العميد ​محمد فهمي​ مذكرة تسمح باقامة صلاة الجمعة في المساجد وقداس الاحد في الكنائس، على لا تتعدى القدرة الاستيعابية 30% لكل مسجد او ​كنيسة​، على ان يتم التقيد بالشروط الصحية وباجراءات ​السلامة العامة​.

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