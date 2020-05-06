فهمي أصدر مذكرة باقامة صلاة الجمعة في المساجد وقداس الاحد في الكنائس

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أصدر وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي مذكرة تسمح باقامة صلاة الجمعة في المساجد وقداس الاحد في الكنائس، على لا تتعدى القدرة الاستيعابية 30% لكل مسجد او كنيسة، على ان يتم التقيد بالشروط الصحية وباجراءات السلامة العامة.
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