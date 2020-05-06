حب الله التقى وفدا من المجلس اللبناني للسيدات القياديات

التقى وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​ وفدا من المجلس ال​لبنان​ي للسيدات القياديات برئاسة السيدة مديحة رسلان التي أطلعته على عمل المجلس.

ورحب الوزير حب الله بالوفد الذي يضم "سيدات تميزن بمجال أعمالهن من القطاعات الانتاجية كافة ومنها الصناعية، ويطمحن إلى مشاركة خبراتهن ودمج ​المرأة اللبنانية​ القيادية في عملية صنع القرار وتعزيز قدراتها في تحريك عجلة ​الاقتصاد​."

وجرى البحث خلال اللقاء في تأمين منصة من الفرص للمرأة اللبنانية لتعزيز مكانتها في مختلف القطاعات، ودعمها بأدوات عملية للمشاركة في التغيير المنشود.