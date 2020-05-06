وصول البستاني الى قصر عدل بعبدا للمثول امام قاضي التحقيق نقولا منصور

وصلت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني الى قصر العدل في بعبدا للمثول امام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور ،وستدلي بتصريح بعد التحقيق معها كما قالت.
وكان القاضي منصور استجوب وعلى مدى ساعتين المدير العام لكهرباء لبنان كمال حايك ويستجوب بعد ذلك المهندس يحيي مولود.
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