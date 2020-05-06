وصول البستاني الى قصر عدل بعبدا للمثول امام قاضي التحقيق نقولا منصور

وصلت وزيرة ​الطاقة​ السابقة ندى البستاني الى ​قصر العدل​ في ​بعبدا​ للمثول امام قاضي التحقيق الاول في ​جبل لبنان​ ​نقولا منصور​ ،وستدلي بتصريح بعد التحقيق معها كما قالت.

وكان القاضي منصور استجوب وعلى مدى ساعتين المدير العام ل​كهرباء لبنان​ ​كمال حايك​ ويستجوب بعد ذلك المهندس يحيي مولود.

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