مقتل شاب لبناني في افريقيا بظروف غامضة

فجعت ​بلدة الخرايب​ بخبر مقتل أحد ابنائها المغتربين الشاب قاسم الحاج في ​افريقيا​ والذي يقيم في كوتونو منذ عقود. وفي المعلومات أن الحاج تعرض لطعنات عدة ب​السكاكين​ في ظل ظروف غامضة والتحقيقات جارية لمعرفة ملابسات القتل. وسيبقى جثمانه حاليا في كوتونو لعدم توفر الرحلات الجوية.

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