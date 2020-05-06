عطالله:أهمية اللقاء الوطني المالي اليوم هو بأهمية الخطة الاقتصادية

أكد الوزير السابق ​غسان عطالله​ في حديث تلفزيوني "أهمية ​اللقاء الوطني​ المالي اليوم في ​قصر بعبدا​ وهو بأهمية الخطة الاقتصادية لأنه لأول مرة منذ أكثر من 50 و 60 عاما يتم وضع خطة اقتصادية مالية تضع لنا خطة عمل للسنوات المقبلة".

وأوضح ان "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، ولاعطاء الدعم للحكومة وللقيام باستشارات أكثر قام بجمع رؤساء ​الكتل النيابية​ على طاولة قصر بعبدا اليوم وأقل شيء ان يتم دعم هذه الخطة من قبل رئيس الجمهورية".

ورأى انه "ممكن في اللقاء اليوم ان تطرح عدة مواضيع، ورؤساء الكتل موجودين على الطاولة وهم أصحاب القرار، ليس لدينا ترف الوقت للاجتماعات الفردية لذلك كان القرار باجتماع شامل". وأضاف "لا اعتقد انه في أحد بهذا البلد يرفض استرداد الاموال المنهوبة".