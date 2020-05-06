أبو سليمان حذر من انفجار اجتماعي: ما يحصل بين المواطن والمصارف أمر مؤلم

رأى الخبير الاقتصادي ​وليد أبو سليمان​ في حديث لبرنامح مشاكل وحلول عبر "​تلفزيون لبنان​" ان "ما يحصل بين المواطن و​المصارف​ أمر مؤلم، فالمصارف نهبت أموال المواطنين ومدخراتهم وتذلهم على ابوابها".

وشدد على انه "المطلوب من الهئية الرقابية ان تسير أمور المواطنين"، محذرا من ​انفجار​ اجتماعي، وقال: "لا يجوز هذا التعامل من قبل المصارف واذلال المواطن".

ورأى ابو سليمان انه "علينا اعادة رسملة المصارف، فالمصارف مفلسة مع وقف التنفيذ لأنها خسرت في سندات الخزينة و​القروض​ المتعثرة"، المطلوب ليس فقط الدمج بل اعادة الرسملة". وقال: "هناك عملية ممنهجة لتحويل الودائع من ​الدولار​ لليرة اللبنانية لأنه لا يمكن للمصارف ان تدفع اي وديعة بالدولار حتى لو تم الاقتطاع منها".