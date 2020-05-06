أبو سليمان حذر من انفجار اجتماعي: ما يحصل بين المواطن والمصارف أمر مؤلم

رأى الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان في حديث لبرنامح مشاكل وحلول عبر "تلفزيون لبنان" ان "ما يحصل بين المواطن والمصارف أمر مؤلم، فالمصارف نهبت أموال المواطنين ومدخراتهم وتذلهم على ابوابها".
وشدد على انه "المطلوب من الهئية الرقابية ان تسير أمور المواطنين"، محذرا من انفجار اجتماعي، وقال: "لا يجوز هذا التعامل من قبل المصارف واذلال المواطن".
ورأى ابو سليمان انه "علينا اعادة رسملة المصارف، فالمصارف مفلسة مع وقف التنفيذ لأنها خسرت في سندات الخزينة والقروض المتعثرة"، المطلوب ليس فقط الدمج بل اعادة الرسملة". وقال: "هناك عملية ممنهجة لتحويل الودائع من الدولار لليرة اللبنانية لأنه لا يمكن للمصارف ان تدفع اي وديعة بالدولار حتى لو تم الاقتطاع منها".
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