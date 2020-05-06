السيد: جعجع ينتهج العقلانية والحياد الإيجابي في السياسة الداخلية

علّق النائب ​جميل السيد​ على حضور رئيس حزب ​القوات​ ​سمير جعجع​ ​اللقاء الوطني​ المالي في قصر بعبدا قائلا في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي: "بيننا وبينه تفصلنا سنوات ضوئية في الإستراتيجية وموقع لبنان من الصراع الإقليمي إنْ بمواجهة ​إسرائيل​ أو ​الإرهاب​، لكن للحق، منذ إستقالته من ​حكومة الحريري​، هو ينتهج العقلانية والحياد الإيجابي في ال​سياسة​ الداخلية، ربما يتمنى ضمناً إختفاء كل أخصامه، لكن علينا بالسلوك وليس بالنوايا".

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