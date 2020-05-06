نديم الجميل لدياب: اسأل من أتوا بك رئيسا لماذا لم يبق أي صديق للبنان

لفت النائب ​نديم الجميل​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ يخبرنا ان ​لبنان​ بأمس الحاجة الى اصدقائه"، متوجها الى دياب قائلا: "يا دولة الرئيس، اسأل الذين أتوا بك رئيسا والذين يهاجمون باستمرار ​الدول العربية​ والغربية لماذا لم يبق للبنان اي صديق او دولة مستعدة للمساعدة؟".

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