منى حنقير ادعت على ستة أشخاص أقدموا على إحراق آلية عسكرية

إدعت معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضية منى حنقير على ستة أشخاص أقدموا في مدينة طرابلس أواخر نيسان الماضي، على إحراق آلية عسكرية من نوع رابيد (Rapid) تابعة للإدلة الجنائية وأخرى عائدة لآمر فصيلة مخفر التل ، وذلك خلال التظاهرات والأحداث وأعمال الشغب التي شهدتها المدينة أخيرا.
ويأتي الإدعاء على خلفية تخريب وتكسير آليات عسكرية، ومعاملة عناصر أمنية بالشدة والمس بالسمعة العسكرية. وأحالت القاضية حنقير المحضر الى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان.
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