انقطاع التيار عن بلدة حرار عكار والاهالي هددوا بالتصعيد

شكا أهالي بلدة حرار - عكار من الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي عن بلدتهم ومنازلهم لفترات طويلة ومتكررة، مستهجنين قطعها "في هذه الظروف القاسية وفي أيام وليالي شهر رمضان المبارك وبخاصة عند الإفطار وكأنه لا يكفيهم تعطيل أعمالهم وأشغالهم بسبب فيروس كورونا"، كما اكدوا أنهم سيلجأون إلى خطوات تصعيدية إذا لم يتم معالجة الامر.
بدوره، رد مدير شركة BUS سامي قدسي شارحا سبب إنقطاع الكهرباء عن بلدة حرار وعن غيرها من البلدات العكارية،وقال إن: "الحمل الزائد على الخطوط يؤدي إلى فصل الكهرباء سيما وأن الطقس مازال بارد نسبيا حيث يلجأ السكان إلى الإستعانة بمدافىء الكهرباء مما يشكل ضغطا على المخارج".
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