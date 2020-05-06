"أوجيرو" تحذر المشتركين من منتحلي صفة موظفين

اعلن المكتب الاعلامي لهيئة "أوجيرو" في بيان، انه "على اثر انتحال بعض الاشخاص صفة موظفي هيئة اوجيرو لدخول منازل المشتركين والقيام بعمليات سرقة وسلب، فإن الهيئة إذ تهيب بجميع المشتركين عدم السماح لأي شخص يدعي انه من فنيي اوجيرو بالدخول الى المنازل او العمل على العلب الداخلية في الأبنية، الا بعد ابراز بطاقته الوظيفية والتأكد من هوية الموظفين. كما تؤكد ان موظفيها لا يدخلون المنازل الا للضرورات الفنية القصوى، كما تنص التعاميم والقرارات الصادرة عن المراجع المعنية في الهيئة. لذا اقتضى التوضيح".

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