بري تعليقا على عدم مشاركة رؤساء الكتل بالاجتماع: لنشوف بركي اجو

وصل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، الى ​قصر بعبدا​ للمشاركة في ​اللقاء الوطني​ المالي، وعلق على عدم مشاركة رؤساء الكتل بالاجتماع، قائلا: "لنشوف بركي اجو".

هذا ويعقد في هذه الاثناء ايضا لقاء بين الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بيري ورئيس الحكومة حسان دياب قبيل بدء "اللقاء الوطني المالي".