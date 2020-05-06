وصل رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى قصر بعبدا للمشاركة في اللقاء الوطني المالي، وعلق على عدم مشاركة رؤساء الكتل بالاجتماع، قائلا: "لنشوف بركي اجو".
هذا ويعقد في هذه الاثناء ايضا لقاء بين الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بيري ورئيس الحكومة حسان دياب قبيل بدء "اللقاء الوطني المالي".
كانت هذه تفاصيل خبر بري تعليقا على عدم مشاركة رؤساء الكتل بالاجتماع: لنشوف بركي اجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.