بدء وصول المشاركين ب"اللقاء الوطني المالي" في بعبدا

وصل رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ إلى ​قصر بعبدا​ للمشاركة في "اللقاء الوطني المالي" الذي دعا إليه ​الرئيس ميشال عون​ لرؤساء ​الكتل النيابية​ لمناقشة الخطة الاقتصادية. وقد وصل أيضا على التوالي رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والنائب هاغوب بقرادونيان، ووزير الاقتصاد راوول نعمه.

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