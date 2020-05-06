حب الله: ضبط جودة المنتجات المستوردة يتم قبل دخولها للاراضي اللبنانبة

أكد وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​ في كلمة له خلال ​الاعلان​ عن المواصفات المتعلقة بالمنتجات والمعدات الخاصة بمكافحة ​فيروس كورونا​ ان " الاسراع في اتخاذ هذه المواصفات كان هدفا لمواكبة القطاع الانتاجي، وكان همنا ان تتلاءم المنتجات الصناعية الطبية الخاصة بغيروس كورونا مع حاجات الفرق الاستئفائية في ​المستشفيات​، لذلك استعنا بخبرات اختصاصيين لمواكبة المصنعين لهذه الاجهزة وقامت شركة ليبنور مشكورة بوضع هذه المواصفات".

وشدد على انه "سنباشر باجراء الرقابة اللزمة والكشف على ​المصانع​ للتحقق من مطابقة المنتجات وأخذ العينات اللازمة وارسالها للمختبرات"، موضحا ان "ضبط جودة المنتجات المستوردة يتم قبل دخولها للاراضي اللبنانبة، كما وسيصار للاعلان عن لائحة المنتجات غير المطابقة للمواصفات".

وأضاف "نعمل في الوزارة انطلاقا من مهامها ومن توجيهات رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ وخطة الاصلاح ​الاقتصاد​ية مستندين إلى القناعة المترسخة والمتجددة إلى تجارب الدول الاخرى والتحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الانتاجي".