استخبارات كوريا الجنوبية تؤكد عدم إجراء كيم جونغ أون جراحة قلب

أكدت وكالة التجسس الكورية الجنوبية أنه لا توجد أي مؤشرات على أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أجرى جراحة للقلب، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب الرسمية.
وكانت موجة من التكهنات قد أثيرت حول صحة ومكان وجود الزعيم كيم، عقب اختفائه وعدم ظهوره في وسائل الإعلام الحكومية لمدة ثلاثة أسابيع، قبل أن يعود إلى الظهور علنا يوم السبت الماضي.
وأفادت صحيفة "ديلي إن كيه"، وهي وكالة أنباء مقرها سيئول، نقلا عن مصادر في كوريا الشمالية، بأن الزعيم كيم يتعافى من عملية أجراها في القلب والأوعية الدموية شهر أبريل الماضي.
المصدر: رويترز
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